48-часовое трансферное окно в Национальной киберлиге FIFA20
В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, завершился первый круг, состоявший из 19 туров.
Как и во многих реальных лигах, в нашей киберлиге команды также после первого круга получили возможность осуществить трансферы. Для этого на 48 часов было открыто трансферное окно.
Изменения произошли в пяти командах. В Shabran Carpets, занимающей 19-е место среди 20-ти участников, Сулейман Гулузаде заменил Месута Гулубейли. Замена произошла и в Qazakh Ashiqs. Место Ибрагима Джафарова, который за 19 туров смог набрать лишь 13 очков, занял Вахид Эфендиев.
Еще один неудачник первого круга - Lankaran Heroes теперь будет играть под управлением Фархада Агаева. Занимающую 12-ю позицию команду Quba Tigers возглавил Рамиз Джафаров. А Анар Бадалов теперь будет играть за Khizi Mountains, заменив Вусала Агаева.
После первого круга 1-е место в лиге уверенно занимает команда Nakhchivan Alinja Tower, набравшая 55 очков из 57 возможных. На 2-й ступени располагаются Karabakh Horses (46 очков), 3-4-е места делят Kalbajar Wolves и Sumqayit Peacekeepers, имеющие по 41 очку.
Очередные матчи будут сыграны сегодня. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub).
Напомним, что всего будет проведено 38 туров, по итогам которых восьмерка сильнейших выйдет в плей-офф. Матчи этого этапа будут проводиться по олимпийской системе. Команды сыграют между собой по три игры (система best of 3). Киберспортсмен, первым одержавший две победы, выйдет в следующий этап. Два игрока, победившие всех своих соперников в плей-офф, определят чемпиона в «Большом финале».
Команды, проигравшие в полуфинале, встретятся в матче за 3-е место. Встречи «Большого финала» и за бронзовые медали пройдут по системе Best of 5. То есть команда, выигравшая 3 из 5 игр, будет объявлена победителем.
Общий призовой фонд турнира – 17 тысяч манатов. Победитель получит 500 манатов, за 2-е место полагается 250 манатов, за 3-е – 150, а за 4-е – 100. Помимо этого, в течение сезона за каждую победу игроки получают 30 манатов, за ничью – 20 манатов, за поражение – 10.