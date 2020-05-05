48-часовое трансферное окно в Национальной киберлиге FIFA20

В Национальной киберлиге FIFA20, организованной Gaming League Azerbaijan, Федерацией киберспорта Азербайджана, Министерством молодежи и спорта и Министерством связи и высоких технологий, завершился первый круг, состоявший из 19 туров.

Как и во многих реальных лигах, в нашей киберлиге команды также после первого круга получили возможность осуществить трансферы. Для этого на 48 часов было открыто трансферное окно.

Изменения произошли в пяти командах. В Shabran Carpets, занимающей 19-е место среди 20-ти участников, Сулейман Гулузаде заменил Месута Гулубейли. Замена произошла и в Qazakh Ashiqs. Место Ибрагима Джафарова, который за 19 туров смог набрать лишь 13 очков, занял Вахид Эфендиев.

Еще один неудачник первого круга - Lankaran Heroes теперь будет играть под управлением Фархада Агаева. Занимающую 12-ю позицию команду Quba Tigers возглавил Рамиз Джафаров. А Анар Бадалов теперь будет играть за Khizi Mountains, заменив Вусала Агаева.

После первого круга 1-е место в лиге уверенно занимает команда Nakhchivan Alinja Tower, набравшая 55 очков из 57 возможных. На 2-й ступени располагаются Karabakh Horses (46 очков), 3-4-е места делят Kalbajar Wolves и Sumqayit Peacekeepers, имеющие по 41 очку.

Очередные матчи будут сыграны сегодня. Игры начнутся в 11:00 и, как обычно, будут транслироваться на официальном канале Gaming League Azerbaijan в Twitch (https://www.twitch.tv/glahub).