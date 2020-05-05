«Азерпочт» продолжает оказывать выездные услуги гражданам

Основная цель ­– обеспечить использование финансовых услуг гражданами в условиях особого карантинного режима, не покидая место проживания.

ООО «Азерпочт» в подчинении Министерства транспорта, связи и высоких технологий продолжает оказывать выездные услуги гражданам в связи с профилактическими мерами, предпринимаемыми правительством Азербайджана по борьбе с коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Очередным адресом проекта стал поселок Говсаны Сураханского района. Гражданам были оказаны финансовые услуги ­– они смогли осуществить оплату коммунальных и телекоммуникационных услуг, внутренние и международные денежные переводы и т.д. Кроме того, безработные и малообеспеченные граждане, потерявшие работу из-за особого режима карантина, получили единовременную выплату (190 манатов) посредством выездной услуги.

Отметим, что ООО «Азерпочт» продолжит предоставление выездных услуг в других пригородных поселках столицы в ближайшие дни.