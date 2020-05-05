Российского бизнесмена и политика обвиняют в заказных убийствах

В России предпринимателя и политика из Красноярска Анатолия Быкова задержали по подозрению в причастности к организации заказных убийств прошлых лет, сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

По его данным, в отношении Быкова возбуждено уголовное дело. «Анатолий Быков задержан, проводятся следственно-оперативные мероприятия по местам его проживания в Красноярске, их проводят следователи при оперативной поддержке ФСБ, МВД, Росгвардии. Его подозревают в заказных убийствах прошлых лет», - сказал собеседник агентства.

В 1990-е годы Быков был главой совета директоров завода «КрАЗ», также руководил Федерацией бокса России. В начале 2000-х бизнесмена обвинили в совершении тяжких преступлений, его осудили условно. Позднее судимость была снята, что позволило ему баллотироваться в региональный парламент.