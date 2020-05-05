В Ливии уничтожили самолет с оружием для боевиков Хафтара

ВВС признанного ООН правительства национального согласия Ливии уничтожили военно-транспортный самолет, доставивший оружие и боеприпасы вооруженным группировкам Халифы Хафтара в городе Тархуна.

Как сообщает Anadolu со ссылкой на пресс-службу штаба операции «Вулкан гнева», которую проводит ПНС, авиаудар по самолету был нанесен после посадки в аэропорту Тархуны.

Взрыв боеприпасов на борту самолета вызвал крупный пожар, что еще раз доказало ложность заявлений представителя незаконных вооруженных группировок с востока Ливии Ахмеда аль-Мисмари о том, что воздушное судно перевозило медицинский груз, отмечается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, в пресс-службе штаба операции «Вулкан гнева» отметили, что самолет Airbus 320 сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, вылетевший в ночь на 7 мая из аэропорта Дамаска, исчез с радаров в воздушном пространстве Ливии. По мнению экспертов, экипаж судна, на борту которого находились иорданские военные эксперты и наемники, отключил бортовые навигационные устройства, чтобы избежать участи самолета в Тархуне.