Трамп: COVID-19 хуже атаки на Перл-Харбор и терактов 11 сентября

Кризис в связи с распространением коронавируса оказался для США хуже, чем атака на Перл-Харбор и теракты 11 сентября, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает Интерфакс со ссылкой на американские СМИ.

"Мы пережили худшую атаку, которая когда-либо была в нашей стране. Это хуже, чем Перл-Харбор. Это хуже, чем атака на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года", - сказал Трамп о ситуации с COVID-19.

"Этого не должно было произойти", - добавил американский лидер, неоднократно заявлявший, что Китай имел все возможности, чтобы не допустить распространения заболевания. Президент США отметил, что "подобной атаки никогда не было".

США остаются лидером среди стран по числу заболевших коронавирусом, а также по летальным исходам. За время пандемии в США зарегистрировано более 1,2 млн случаев заражения, свыше 70 тыс. человек скончались.