Утечка газа привела к человеческим жертвам в Индии

По меньшей мере восемь человек погибли в результате утечки газа на заводе LG Polymers в индийском штате Андхра Прадеш, сотни госпитализированы, несколько тысяч сообщили о недомогании, передает Hindustan Times.

Инцидент произошел вблизи города Вишакхапатнам. Одной из жертв утечки стал ребенок. Около 1000 человек госпитализированы, при этом местные власти не могут назвать точного числа потерявших сознание у себя дома. Известно также о гибели коров и другого скота.

Индийская служба чрезвычайных происшествий (NDFR) эвакуировала почти всех жителей трех ближайших деревень: сообщается, что на момент публикации вывезти удалось от 80 до 90 процентов местных. Населению 20 окрестных деревень порекомендовали дышать через фильтры из мокрой ткани и не выходить на улицу, а пожарные распыляют водную взвесь, чтобы она собрала на себя частицы вредного вещества.