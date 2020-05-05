Отдел информации 10:56

Скандал вокруг иранских грузовиков, замеченных на оккупированных территориях Азербайджана, не стихает по сей день. Видеокадры с иранскими машинами с топливом и другими товарами, вызвали протест официального Баку и крайнее возмущение азербайджанской общественности. Теперь же выяснилось, что, помимо отправки в оккупированный Карабах своих грузовиков, Иран еще и наводит мосты через реку Араз на оккупированные территории Азербайджана. В интернете опубликованы снимки, подтверждающие этот факт. Сообщается, что Иран строит на реке Араз гидроузлы «Худаферин» и «Гыз галасы», а также гидроэлектростанции.

Однако по какому праву Иран наводит мосты на оккупированные территории Азербайджана? Не приведет ли это к расширению экономической активности на оккупированных землях? Какова официальная реакция Баку? Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов внес ясность в вопрос строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз. По его словам, между правительствами Азербайджана и Ирана 23 февраля 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве по продолжению строительства и дальнейшей эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов.