Иран строит мосты в Карабах. Азербайджан всё знает комментарий МИД Азербайджана
Скандал вокруг иранских грузовиков, замеченных на оккупированных территориях Азербайджана, не стихает по сей день. Видеокадры с иранскими машинами с топливом и другими товарами, вызвали протест официального Баку и крайнее возмущение азербайджанской общественности.
Теперь же выяснилось, что, помимо отправки в оккупированный Карабах своих грузовиков, Иран еще и наводит мосты через реку Араз на оккупированные территории Азербайджана. В интернете опубликованы снимки, подтверждающие этот факт. Сообщается, что Иран строит на реке Араз гидроузлы «Худаферин» и «Гыз галасы», а также гидроэлектростанции.
Однако по какому праву Иран наводит мосты на оккупированные территории Азербайджана? Не приведет ли это к расширению экономической активности на оккупированных землях? Какова официальная реакция Баку?
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов внес ясность в вопрос строительства гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз.
По его словам, между правительствами Азербайджана и Ирана 23 февраля 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве по продолжению строительства и дальнейшей эксплуатации гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз, а также в сфере энергетики и использования водных ресурсов.
«Данное соглашение основывается на принципах уважения суверенитета и территориальной целостности двух наших государств. В соответствии с этими принципами в Соглашении подчеркнута значимость восстановления территориальной целостности Азербайджана согласно требованиям резолюций ООН. По обоюдному соглашению, стороны, поддерживая суверенитет, территориальную целостность и интересы обеих стран, осуществляют совместную деятельность по продолжению строительства, а также в связи с эксплуатацией гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы» на пограничной реке Араз», - сказал Халафов.
Замминистра сообщил, что строительство мостов, которое освещается в прессе, следует рассматривать в рамках реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы».
«Как заявило посольство Ирана в Азербайджане, части дамб и мостов, приходящихся на территорию Азербайджана, иранская сторона воспринимает в рамках территориальной целостности Азербайджана. Это отражено в вышеуказанном Соглашении, которое утверждено парламентами обеих стран и обладает законной силой.
Исходя из взаимодоверия, дружественных и добрососедских связей между Ираном и Азербайджаном, выражаем уверенность в том, что эти мосты послужат именно реализации проектов гидроузлов и гидроэлектростанций «Худаферин» и «Гыз галасы»», - подчеркнул Халаф Халафов.