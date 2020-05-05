Находящиеся в прифронтовой зоне помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджана генерал-полковник Магеррам Алиев, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили очередную воинскую часть.

Как сообщает пресс-служба военного ведомства, сначала были возложены цветы к установленному на территории воинской части бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева. Затем были осмотрены солдатская столовая, солдатская казарма, оружейная и идеологическая комнаты, вещевой и продовольственный склады воинской части.

Поинтересовавшись службой личного состава, несущего боевое дежурство, генерал-полковник М. Алиев и генерал-полковник З. Гасанов наблюдали за позициями противника с командно-наблюдательного пункта.