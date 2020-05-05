Лавров и Мнацаканян обсудили коронавирус и Карабах

Накануне между министрами иностранных дел России и Армении - Сергеем Лавровым и Зограбом Мнацаканяном состоялся телефонный разговор, во время которого стороны обсудили борьбу с коронавирусом, а также нагорно-карабахское урегулирование. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Проведен обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонних отношений, задачам взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией, дальнейшим шагам по продвижению нагорно-карабахского урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - приводит РИА Новости сообщение МИД РФ.