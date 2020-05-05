Журналист и глава разведки стал новым премьером Ирака

При этом голосование по кандидатуре на пост министров нефти и иностранных дел было отложено, сообщает агентство Sky News Arabia. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли и сельского хозяйства.

Аль-Казыми обещал досрочные выборы в парламент, как только будет принят новый закон. В своем выступлении перед парламентариями он отметил, что постарается исправить последствия кризиса в стране.

Партия "Правовое государство" отказалась от участия в выборах, подчеркнув, что Ирак переживает тяжелые времена и что данное голосование не формирует "правительство, которое будет отвечать интересам страны и сможет противостоять кризису".

На прошлой неделе Ирак охватили демонстрации. Митингующие выдвигали лозунги против формирования нового правительства, которое, по их мнению, поддерживается "политическими силами извне". Демонстранты обещали подготовить миллионный митинг 10 мая.