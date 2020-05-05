В Армении число подтвержденных случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки выросло на 102 и достигло 2 884, еще два человека скончались, сообщает армянский национальный центр по контролю и профилактике заболеваний Минздрава.

Вчера власти сообщали о 2782 подтвержденных случаях коронавируса и 40 летальных исходах.

В то же время в Грузии число инфицированных коронавирусом достигло 615, выздоровели 275 человек, сообщает грузинский сайт по мониторингу заболевания. В среду сообщалось о 610 инфицированных и 269 выздоровевших. В карантине находятся 5 002 человека, в стационарах - 485.

