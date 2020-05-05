Деньги от продажи картин азербайджанских художников направили на борьбу с коронавирусом

Управление Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» перечислило в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом средства, полученные посредством культурно-благотворительного проекта, сообщили haqqin.az в управлении.

Напомним, что в рамках этого проекта структура заказала у азербайджанских художников Бахруза Кенгерли, Саялы Мамедовой, Орхана Гараева, Имрана Мехдиева и Вюсали Агарзаевой картины, отражающие нынешнее положение мира в условиях пандемии коронавируса.

Произведения были выставлены и полностью распроданы на закрытом онлайн-аукционе, который завершился 30 апреля.

Все средства, вырученные от продажи картин, были перечислены в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом.