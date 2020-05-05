В сообщении СГБ отмечается, что на основании собранных материалов возникли обоснованные подозрения в том, что глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев под видом социальной помощи присваивал часть средств, находящихся в распоряжении Исполнительной власти, а также поручил своим подчиненным выдать ряду граждан поддельные справки о свободном передвижении в условиях карантинного режима. Кроме того, В.Гаджиеву прямо домой доставляли деньги, присвоенные в результате злоупотребления полномочиями.

Служба Государственной безопасности распространила информацию о спецоперации в здании Исполнительной власти Имишлинского района, в ходе которой был задержан глава района Вильям Гаджиев.

5 мая на основании судебного решения сотрудники Службы государственной безопасности провели оперативно-следственные мероприятия по месту работы и месту проживания Вильяма Гаджиева. В ходе обысков были обнаружены ведомости черной бухгалтерии, записи о получении денег посредством главного бухгалтера Джамиля Мусаева и других лиц, различные документы, свидетельствующие о финансовых махинациях подозреваемого, а также большое количество упаковок с денежными купюрами.

В ходе следственных проверок было установлено, что Вильям Гаджиев за взятки незаконно предоставлял квартиры в многоэтажном доме, построенном в Имишли за счет средств государственного бюджета для тех, кто стоял в очереди на улучшение социально-бытовых условий.

В то же время подтвердилось, что Вильям Гаджиев присваивал денежные средства, которые государство переводило на зарплатные карты потерявших работу в период карантина и малоимущих граждан, которые привлекались к общественным работам, чтобы они могли получать ежемесячный доход.

Предполагается также, что определенная часть государственных средств, выделенных на ремонтно-строительные работы, в том числе и на строительство административного здания ИВ Имишлинского района, была им обналичена и присвоена.

Как выяснилось, через своих подчиненных Вильям Гаджиев под различными предлогами требовал и получал деньги от должностных лиц местных органов Исполнительной власти и других государственных структур, а также граждан, занимающихся в районе индивидуальным предпринимательством.

За злоупотребление служебным положением, неоднократное получение взяток и присвоение бюджетных средств Вильям Гаджиев был привлечен к уголовной ответственности по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

СГБ продолжает расследование по делу.

Также СГБ опубликовала кадры скрытой видеосъемки в доме Вильяма Гаджиева, где запечатлены момент, когда глава района получает очередную взятку, а также некоторые эпизоды из его рабочего кабинета.

В кабинете Вильяма Гаджиева было обнаружено большое количество наличности, которая была особым образом упакована.