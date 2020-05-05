Азербайджанские клубы получили от УЕФА более миллиона евро

Эти средства полагаются азербайджанским клубам за то, что те делегировали своих футболистов в сборные во время турнира Лиги наций сезона 2018/19.

АФФА уже перенаправила деньги клубам. Больше всех получил чемпион страны «Карабах», игроки которого составляют костяк национальной команды Азербайджана. Агдамскому клубу выплачено 436 696,69 евро.

Далее по списку идут «Нефтчи» (210 117,58), «Сабаил» (172 144,67), «Сабах» (88 895,90), «Габала» (80 514,21), «Сумгаит» (64 651,56), «Зиря» (47 870,83) и «Кешля» (36 881,76).