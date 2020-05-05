Рекордное количество обращений на «Детскую горячую линию»

«Детская горячая линия» Азербайджана, созданная и функционирующая при поддержке ООО Azercell Telekom, предоставила общественности статистику по результатам деятельности за апрель.

По данным организации, за указанный период текущего года на горячую линию поступило 756 звонков. Большинство обращений – 423 были по вопросу образования. Среди остальных звонков на «Детскую горячую линию» зарегистрировано 98 обращений социального характера, 51– психологического, 44 – юридического, 66 - о здравоохранении и 74 обращения по другим вопросам. В зависимости от характера вопроса на горячую линию поступали и повторные звонки (91). По статистике, большинство звонков было совершено со стороны девочек – 425, число мальчиков, обратившихся в услугу, составило 326. Остальные 5 обращений поступили в форме смс, поэтому определить пол обратившихся не удалось. Примерно 85% обратившихся на «Детскую горячую линию» – лица старше 18 лет.

В период действия карантинного режима в связи с пандемией коронавируса COVID-19 сотрудники «Детской горячей линии» Азербайджана продолжают работу из дома. Операторы принимают перенаправленные на мобильный номер звонки горячей линии (116111) в режиме 7/24. За месяц на мобильные номера центра поступило 712 звонков, 18 - на городские номера, 26 же обращений поступило в форме смс.

Несмотря на продолжение карантинного режима, в апреле сотрудники центра навестили 6 семей. Во время посещений сотрудники познакомились с детьми этих семей, выслушали их проблемы, после чего в соответствующие органы были отправлены письма для предоставления незамедлительной помощи и дальнейшего исследования проблем. Начиная с 29 апреля в рамках услуг «Детской горячей линии» частично восстановлено проведение частных консультаций и встреч с семьями, привлеченными к реабилитации.

За последний месяц также были предприняты шаги по продвижению услуги в медиа. Сотрудники центра выступали на местных телеканалах и активно участвовали в просвещении общества в сфере защиты детских прав, полезного времяпрепровождения детей дома, проблем неуверенности в себе. Также центром проведены онлайн-трансляции в социальных сетях.

В целом за первые 4 месяца 2020 года на «Детскую горячую линию» Азербайджана поступило 2069 звонков.

С дополнительной информацией о «Детской горячей линии» можно ознакомиться на сайте www.usaqxetti.az