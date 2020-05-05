Генпрокуратура накрыла еще одного взяточника

Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре продолжает осуществлять мероприятия по привлечению к ответственности нарушителей закона. Одна из таких оперативных информаций – о требовании взятки от граждан за назначение государственной социальной помощи и пенсии в Джалилабадском районном отделении Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) была изучена в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Министерства труда и социальной защиты населения, поступившем в редакцию haqqin.az.

В результате следственных мероприятий было установлено, что главный бухгалтер Джалилабадского отделения ГФСЗ Парвиз Искендеров в разное время вымогал у жителей района 3 тысячи 700 манатов за оформление адресной социальной помощи и пенсий.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 311.3.2 (получение взятки). Парвиз Искендеров задержан.

В настоящее время в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре принимаются меры по выявлению виновных и пострадавших, а также возмещению ущерба.