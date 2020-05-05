Собянин: «В Москве 300 тысяч больных коронавирусом»

Больных коронавирусом в Москве больше, чем пока выявлено, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА Новости.

«Очевидно, что реально больных в городе еще больше, чем выявленных. По скрининговым исследованиям их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, в пересчете на цифры — это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей», - отметил он.

Вместе с тем Собянин заявил, что по выявляемости зараженных Москва уже обогнала Нью-Йорк, где болеют более 50% жителей города, что составляет 4-5 миллионов человек.

Мэр также ввел в Москве обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.