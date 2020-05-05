Коронавирус в Иране: 1485 новых зараженных

Число выявленных заражений коронавирусом в Иране превысило 103 тысячи случаев, из которых порядка 6,5 тысячи со смертельным исходом, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

"За прошедшие сутки удалось выявить 1485 новых случаев. Всего на данный момент зафиксировано 103 135 заражений коронавирусом. Выздоровели 82 744 человека", - сказал он в эфире телеканала IRINN.

При этом за последние 24 часа скончались 68 человек с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19 в стране, возросло до 6 486.