Госдолг США установил рекорд

На момент публикации госдолг США равнялся 25,04 триллиона долларов. Это наивысший показатель за всю историю, и в ближайшее время он продолжит расти. В начале мая Минфин объявил о планах разместить облигации на три триллиона долларов за ближайшие три месяца. Таким образом, размер заимствований за третий квартал более чем вдвое превысит аналогичный показатель за весь прошлый год.

В четвертом квартале (с июля по сентябрь) общий объем заимствований составит 677 миллиардов долларов. Федеральная резервная система (ФРС) и ее глава Джером Пауэлл уже заявили о готовности выкупить на вторичном рынке такое количество госбумаг, какое потребуется для преодоления последствий кризиса.

Опрошенные Forbes экономисты сходятся во мнении, что наращивание госдолга в условиях полномасштабного кризиса и массовой безработицы является необходимой и единственной возможной мерой, хотя и приведет к росту инфляции и снижению доверия инвесторов к доллару. Такой же позиции придерживается основатель и глава инвесткомпании Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт.

Другие эксперты напоминают о предвыборных обещаниях президента Дональда Трампа снизить уровень госдолга и дефицита бюджета. При этом позднее Трамп называл себя «королем долга», поясняя, что только за счет заимствований он сможет нивелировать негативный эффект для бюджета от масштабной налоговой реформы.