В России может закрыться половина магазинов одежды

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 и введенный в связи с этим режим самоизоляции может привести к закрытию в России от трети до половины площадей в сегменте торговли одеждой и обувью по итогам нынешнего года.

«Офлайн будет вынужден сокращать свои площади по ряду причин: падение покупательского спроса в связи с сокращением доходов в результате кризиса, перетекание продаж в канал онлайн. Ожидается, что обороты продаж через онлайн-канал могут вырасти более чем в два раза. Это означает сокращение офлайн-площадей от 35% до 50%. Ожидается суммарное сокращение оборотов фешен-рынка в кризисном 2020 году до 35% в рублевом эквиваленте», — заявила ТАСС генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

Напомним, что введенные российскими властями ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, ударили по множеству предприятий, прежде всего малых и средних. Первоначальный перечень наиболее пострадавших отраслей, нуждающихся в особой поддержке государства, был утвержден 3 апреля 2020 года, и в него входили 9 сфер, в которых заняты порядка 4 млн работников. Позже список дважды расширялся, — в него добавили кинотеатры, стоматологические клиники, музеи, зоопарки и всю непродовольственную розницу.

Таким образом, на сегодняшний день 11 сфер признаны наиболее пострадавшими от пандемии: автоперевозки, воздушный транспорт, туризм, выставочная деятельность, гостиницы, сфера развлечений и досуга, общественное питание, бытовые услуги, культура и спорт, непродовольственный ритейл, а также стоматологические услуги.