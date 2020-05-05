Премьер Грузии Георгий Гахария заявил, что после пандемии коронавируса страна начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, но для этого необходима тщательная работа правительства, передает РИА Новости.

"С 15 июня Грузия откроется для предоставления местных туристических сервисов, а с 1 июля Грузия будет готова принять иностранных туристов. Это мы сделаем как с обеспечением на сухопутных границах безопасного коридора с соседними странами, так и с обеспечением безопасного коридора с точки зрения двусторонних переговоров от туристически интересных для нас стран. Грузия будет одной из первых стран, которая откроет свои границы и инфраструктуру, чтобы принять иностранных гостей", - заявил премьер.

По его словам, все соответствующие ведомства должны тщательно работать для того, чтобы успеть за месяц подготовиться к открытию сезона.