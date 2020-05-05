Певица Мадонна приняла коронавирус за грипп

Американская поп-звезда Мадонна утверждает, что перенесла коронавирусную инфекцию. По словам артистки, она и ряд членов ее труппы заболели «более 7 недель назад» в Париже во время завершения тура Madame X.

Как певица пишет в Instagram, тогда участники шоу думали, что у них «очень тяжелый грипп».

Позднее тест показал, что у 61-летней Мадонны сформировались антитела к возбудителю COVID-19, что означает, что организм уже переборол болезнь.

Ранее поп-дива оскандалилась, назвав коронавирус «великим уравнителем», который поражает людей вне зависимости от их статуса, доходов и т. п. Запись в соцсети, где Мадонна заявляет об этом, уже удалена.