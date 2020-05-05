На востоке Турции уничтожен особо опасный террорист

Один из трех террористов ПКК, нейтрализованных шестого мая в провинции Тунджели на востоке Турции, числился в списке особо опасных преступников.

Как сообщает Anadolu, Мехмет Фатих Демир значился в «сером списке» преступников, разыскиваемых МВД Турции.

За его поимку или информацию о местонахождении была назначена награда в размере 500 тысяч лир.

Он был причастен к теракту, осуществленному 22 августа 2016 года в Тунджели, в результате которого погиб военнослужащий Мурат Дурмаз.