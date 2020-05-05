В Нидерландах открывают кинотеатры, рестораны и концертные залы

В Нидерландах с 1 июня могут открыться кинотеатры, рестораны, кафе, концертные залы и музеи при условии, если внутри будут находиться не более 30 человек, соблюдающих дистанцию в 1,5 метра, говорится на сайте правительства страны.

"Прогноз на 1 июня. Если ситуация с коронавирусом будет под контролем… кинотеатры, рестораны и кафе, а также учреждения культуры (например, концертные залы и театры) разрешается открывать при условии, если внутри находятся максимум 30 человек (включая персонал) на расстоянии 1,5 метра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте голландского правительства.

При этом отмечается, что места в ресторанах и билеты в кинотеатры, театры и концертные залы необходимо бронировать заранее.

"Музеи и памятники разрешается открывать, если посетители приобрели билеты заранее и также при соблюдении дистанции в 1,5 метра", - добавили в правительстве.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября.

Ограничительные меры действуют в Нидерландах с 15 марта. По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в стране превысило 41 тысячу, всего от COVID-19 скончались 5 204 человека.