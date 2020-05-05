Эмомали Рахмон позвонил Ильхаму Алиеву

Сегодня президент Таджикистана Эмомали Рахмон позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. 

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