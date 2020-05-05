Генпрокурор уволил сына Вильяма Имишлинского
Сын экс-главы Имишлинского района Вильяма Гаджиева - Магомед Гаджиев освобожден от занимаемой должности. Как сообщает haqqin.az, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Кямран Алиев.
Согласно приказу генпрокурора, Магомед Вильям оглу Гаджиев освобожден от должности прокурора Управления организационного и информационного обеспечения Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре Азербайджана.
В пресс-службе Генпрокуратуры подтвердили увольнение М.Гаджиева.
Напомним, что пятого мая в результате оперативно-следственных мероприятий Службы государственной безопасности был арестован глава ИВ Имишлинского района Вильям Гаджиев.