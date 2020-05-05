Нефть стремительно дорожает: Brent – почти $32

Стоимость июльского фьючерса нефти сорта Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 7,1%, в моменте достигая отметки в $31,82 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на настоящее время.

К настоящему времени стоимость этого сорта немного замедлила рост и торговалась на уровне $31,69 за баррель (+6,6%). В свою очередь нефть марки WTI росла на 6,8% - до $27,35 за баррель.

На фоне дорожающей нефти рубль в ходе валютных торгов Мосбиржи укрепляется по отношению к доллару США и евро. Так, курс доллара опускался до 73,94 рубля (-0,9%), а курс евро - до 79,7 рубля (-1%).