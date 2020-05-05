В Азербайджане выявлено 77 новых случаев заражения коронавирусом, 15 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 2204 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1551 человек вылечились, 28 скончались, 625 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 25 из них оценивается как тяжелое, 33 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.

За истекший период проведено 175 910 тестов на коронавирус.