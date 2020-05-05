Ограничено движение транспорта на одной из бакинских улиц
С завтрашнего вечера кратковременно будет ограничено движение автотранспортных средств на одной из бакинских улиц, сообщает Госагентство автомобильных дорог.
Согласно информации, движение будет ограничено на ул. Мехти Мехтизаде - от пересечения с ул. Юсифа Сафарова до пересечения с ул. 28 Мая, от пересечения с улицей 28 Мая с пересечением улиц Мехти Мехтизаде и Ковкеб Сафаралиевой.
Госагентство просит водителей пользоваться альтернативными дорогами.