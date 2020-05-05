Министр Байрамов: Экзамены будут проведены по новым правилам обновлено 17:30

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В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

Она отметила, что выпускные экзамены 11-х классов планируется провести в июне.

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«Прием в V-IX классы лицеев и гимназий для одаренных учащихся в Баку и регионах будет проведен во второй половине августа этого года»,- сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Он отметил, что предварительный этап Республиканской предметной олимпиады был проведен в январе-феврале: «Третий финальный этап был запланирован на конец марта. Право участия в финале получили 589 учащихся. Финальный этап по 8 предметам запланирован на первую половину июня».

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«Экзамены, летняя экзаменационная сессия в системе высшего образования, различные конкурсы будут организованы по новым правилам и нормам в соответствии с текущей ситуацией», - сказал министр образования Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в связи с этим подготовлены нормы.

«Государственный экзаменационный центр с учетом международного опыта разработал новые правила проведения таких массовых мероприятий и представил их в Оперативный штаб. В штабе был рассмотрен этот вопрос. Наши коллеги из медицинской сферы внесли некоторые уточнения и представили документ в Кабмин на утверждение. В ближайшее время он будет утвержден», - отметил Дж.Байрамов.

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Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов.

«Проведение какого-либо оценивания на конец 2019-2020 учебного года не предусмотрено», - заявил министр образования Джейхун Байрамов.

Для этого за основу будут взяты результаты за I полугодие. На их основании будут выведены итоговые оценки учащихся, и они будут переведены в следующий класс.

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В Оперативном штабе проходит брифинг с участием министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова и председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде.

В брифинге участвует и собкор haqqin.az.

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