Министр Байрамов: Экзамены будут проведены по новым правилам обновлено 17:30
В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.
Она отметила, что выпускные экзамены 11-х классов планируется провести в июне.
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«Прием в V-IX классы лицеев и гимназий для одаренных учащихся в Баку и регионах будет проведен во второй половине августа этого года»,- сказал министр образования Джейхун Байрамов.
Он отметил, что предварительный этап Республиканской предметной олимпиады был проведен в январе-феврале: «Третий финальный этап был запланирован на конец марта. Право участия в финале получили 589 учащихся. Финальный этап по 8 предметам запланирован на первую половину июня».
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«Экзамены, летняя экзаменационная сессия в системе высшего образования, различные конкурсы будут организованы по новым правилам и нормам в соответствии с текущей ситуацией», - сказал министр образования Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что в связи с этим подготовлены нормы.
«Государственный экзаменационный центр с учетом международного опыта разработал новые правила проведения таких массовых мероприятий и представил их в Оперативный штаб. В штабе был рассмотрен этот вопрос. Наши коллеги из медицинской сферы внесли некоторые уточнения и представили документ в Кабмин на утверждение. В ближайшее время он будет утвержден», - отметил Дж.Байрамов.
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Возобновление учебы с 1 июня не предусматривается.
Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал министр образования Джейхун Байрамов.
«Проведение какого-либо оценивания на конец 2019-2020 учебного года не предусмотрено», - заявил министр образования Джейхун Байрамов.
Для этого за основу будут взяты результаты за I полугодие. На их основании будут выведены итоговые оценки учащихся, и они будут переведены в следующий класс.
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В Оперативном штабе проходит брифинг с участием министра образования Азербайджана Джейхуна Байрамова и председателя Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейки Аббасзаде.
В брифинге участвует и собкор haqqin.az.