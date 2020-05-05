Отдел информации 17:06

В этом году выпускные экзамены 9-х классов будут проводиться в один тур. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде. Она отметила, что выпускные экзамены 11-х классов планируется провести в июне.

* * * «Прием в V-IX классы лицеев и гимназий для одаренных учащихся в Баку и регионах будет проведен во второй половине августа этого года»,- сказал министр образования Джейхун Байрамов. Он отметил, что предварительный этап Республиканской предметной олимпиады был проведен в январе-феврале: «Третий финальный этап был запланирован на конец марта. Право участия в финале получили 589 учащихся. Финальный этап по 8 предметам запланирован на первую половину июня». * * * «Экзамены, летняя экзаменационная сессия в системе высшего образования, различные конкурсы будут организованы по новым правилам и нормам в соответствии с текущей ситуацией», - сказал министр образования Джейхун Байрамов. Министр отметил, что в связи с этим подготовлены нормы. «Государственный экзаменационный центр с учетом международного опыта разработал новые правила проведения таких массовых мероприятий и представил их в Оперативный штаб. В штабе был рассмотрен этот вопрос. Наши коллеги из медицинской сферы внесли некоторые уточнения и представили документ в Кабмин на утверждение. В ближайшее время он будет утвержден», - отметил Дж.Байрамов.