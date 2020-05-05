Коронавирус в Беларуси: свыше 20 тысяч зараженных

В Беларуси число зараженных коронавирусом превысило 20 тысяч человек. Об этом в четверг, 7 мая, сообщает Tut.by.

По официальным данным минздрава, за последние сутки было выявлено 913 новых случаев. Общее число зараженных составило 20168 человек. Выздоровели с начала эпидемии 5067 пациентов, скончались 116. В стране провели более 299 тысяч тестов на коронавирус.

В стране не введены жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса. Президент Александр Лукашенко не раз называл ситуацию вокруг пандемии психозом. Белоруссия готовится отметить 75-летие победы в Великой Отечественной войне. В Минске состоится 9 мая военный парад.