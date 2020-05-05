Бакинское метро готово возобновить работу нужно решение Кабмина
Бакинский метрополитен полностью готов восстановить работу. Об этом сегодня сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, руководство метрополитена ожидает решения по этому поводу Оперативного штаба при Кабмине.
"Пока о дате возобновления деятельности метрополитена никаких указаний не поступало. Метро начнет работать с того дня, относительно которого будет принято решение. В соответствии с правилами, в метро будут продолжены работы по дезинфекции и меры по обеспечению безопасности. Если в период карантина работа метро возобновится, то принцип работы будет построен в соответствии с порядком и условиями, определенными Оперативным штабом".