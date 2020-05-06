Ученые нашли новые разновидности коронавируса

Ученые из Гарвардского университета США и южнокорейского Университета Данкук обнаружили несколько генетических разновидностей коронавируса SARS-CoV-2, чьи нуклеотидные последовательности в РНК-геномах отличаются.

Пока неизвестно, связано ли это разнообразие вирусов с исходом заболевания COVID-19 и может ли повлиять на разработку вакцины.

Ученые выявили четыре обособленных подвида. Два из них являются большей частью европейскими, один характерен в основном для США, еще один является смесью образцов из США и Европы.

При этом только одна европейская ветвь непосредственно связана с вирусом из Китая, пишет Lenta.ru со ссылкой на данные исследований. Две других разновидности образуют семейство «оригинальных» вирусов, которые попали в Европу и США из Азии. Еще одна содержит геномы из Европы, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Таким образом, геномы COVID-19 варьируются в зависимости от региона, хотя изначально генетический состав был более однородным. Появление модификаций произошло из-за общемировой эпидемии.

Исследователи призвали ученых, которые ведут разработку вакцины, учитывать генетическую изменчивость возбудителя коронавируса.