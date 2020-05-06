Москва и Анкара ведут переговоры о поставках новой партии C-400

Россия обсуждает с Турцией состав и сроки поставки дополнительной партии комплексов С-400. Об этом рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Вопрос о дополнительной партии С-400 для Турции на повестке, он никуда не ушел. Мы согласовываем состав системы, сроки поставки и другие условия. Сегодня идет переговорный процесс, и мы надеемся, что в обозримом будущем мы придем к общему знаменателю», — цитирует РИА Новости его интервью журналу «Национальная оборона».

По словам Шугаева, первый контракт на поставку был исключительно поставочный, без локализации производства. «А вот опцион предполагает определенное участие турецкой стороны в производственном процессе. Я бы назвал это так», – отметил он.