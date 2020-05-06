Ильхам Алиев предупреждает: «Карантин может быть снова ужесточен»

«Почему был ужесточен карантинный режим? Для того, чтобы предотвратить широкое распространение случаев заражения, и мы добились этого. На первом этапе, если можно так сказать, вирус был импортирован к нам, но потом начались случаи внутреннего заражения. Немедленно были предприняты оперативные меры, и именно из-за жестких карантинных мер мы завершили этот этап с малыми потерями», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия первого больничного комплекса модульного типа в Баку, сообщает АзерТАдж.

«Когда мы увидели, что на протяжении трех недель ежедневно число выздоровевших превышает число заразившихся, то начали принимать меры по смягчению карантина. Но, к сожалению, некоторые люди восприняли это как отмену карантинного режима. К сожалению, некоторые люди не соблюдают требования карантина. Меры по смягчению режима имели лишь одну цель - чтобы был в какой-то степени восстановлен образ жизни, к которому люди привыкли. Смягчение карантинного режима не означает, что карантин завершен. Нет. Карантинный режим, самое малое, будет в силе до 31 мая и будет продлен и дальше, если понадобится. Поэтому картина последних дней меня очень расстраивает и беспокоит, потому что в последние 2-3 дня количество заболевших превышает количество вылечившихся. И если эта динамика резко увеличится, то - хочу об этом открыто сказать, и каждый должен это знать - мы будем вынуждены восстановить и ужесточить карантинный режим и к тем, кто нарушает правила, будут применены более строгие наказания, чтобы мы могли постоянно следить за ситуацией», - сказал глава государства.

«Что мы видим сегодня? Видим, что некоторые безответственные граждане не соблюдают никаких правил, не надевают маски, не соблюдают дистанцию, ведут себя так, как будто вирус уже уничтожен. Этого решительно нельзя допускать. Поэтому по отношению к таким людям будут применены самые строгие меры. Каждый должен это знать и сделать выводы. Мы не можем допустить, чтобы жизнь людей подвергалась опасности из-за каких-то безответственных граждан. Это невозможно», - подчеркнул президент.