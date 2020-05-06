Кто больше всего потерял денег из-за кризиса

Самый богатый человек Европы, владелец Louis Vuitton Moët Hennessy, миллиардер Бернар Арно с начала пандемии потерял больше денег, чем кто-либо в мире.

Коронакризис ударил по всему комплексу от Dior до Fendi, а это около 70 брендов. Из-за пандемии ограничительные меры пришлось ввести во всех магазинах Арно, что привело к миллиардным убыткам.

В то же время прибыль, которую приносят компании Арно, дают ему возможность не только пережить кризис, но и продолжать расширяться. Так, стало известно, что Арно готов заплатить $16 миллиардов за компанию Tiffany & Co.

Бизнесмен построил карьеру, инвестируя в периоды спада, когда его конкуренты были слишком ослаблены кризисом. LVMH планирует открыть универмаг Samaritaine в Париже в качестве центра беспошлинной торговли, стоимость проекта оценивается в миллиард долларов. Группа компаний также хочет построить роскошный отель Cheval Blanc в Лос-Анджелесе.

Не всем бизнесменам кризис принес убытки. Богатейший человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос в 2020 году заработал 24 миллиарда долларов на фоне пандемии коронавируса.