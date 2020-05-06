Ильхам Алиев о критической ситуации в Гяндже

«В некоторых областях нашей страны, и в особенности в Гяндже, словно наступает новый этап пандемии. К этому нужно относиться очень серьезно». Как сообщает АзерТАдж, об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия первого больничного комплекса модульного типа в Баку.

«В нынешнем карантинном режиме особый режим сохраняется для Баку, Сумгаита, Апшерона, Гянджи и Лянкяряна. Почему? Потому что в этих городах наблюдается большое число заболевших. В последние дни 30, 40 и даже 50 процентов от общего числа заболевших приходится на Гянджу. Значит ситуация там должна вызывать беспокойство. Сейчас это расследуется и выясняются причины высокой заболеваемости», - сказал глава государства.

Ильхам Алиев отметил, что основная причина высокой заболеваемости заключается в отсутствии своевременных мер со стороны людей и руководящих органов.

«Там, где своевременно приняты меры и они соблюдаются, ситуация находится под контролем. Мы усилим контроль. Поэтому не исключены меры по ужесточению режима карантина. Еще раз хочу сказать, мы вышли победителями из первого этапа борьбы с вирусом. Но вирус не исчез, он все еще здесь. Это хорошо знают врачи и специалисты, и я бы хотел, чтобы об этом знали и граждане. Должна быть усилена просветительская работа. Некоторые считают, что вируса больше нет, весь мир в кризисе, а Азербайджан, словно остров в море, и здесь все будет хорошо. Конечно, у нас ситуация в сравнении со многими странами хорошая, но ее нельзя назвать абсолютно хорошей», - предупредил президент.