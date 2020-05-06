Ильхам Алиев об арестованных чиновниках: «Эти национальные предатели не знали, что такое совесть»

«Тот, кто посягнул на имущество бедняка, его продукты – тот предатель, и по-другому это назвать нельзя. Это не воровство, не мелкое преступление. Что можно сказать о поступках должностных лиц, которые хотели присвоить продовольственную помощь, посланную Фондом Гейдара Алиева? Только предательство», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия первого больничного комплекса модульного типа в Баку, сообщает АзерТАдж.

«Я говорил, и еще раз хочу сказать, что многие называют пандемию войной. На самом деле, мы видим эту войну. И в таких условиях как можно называть этих людей? Поэтому наказание этих людей неизбежно. В то же время, в нынешних условиях присваивать зарплату бедных людей, брать зарплатные карточки граждан, привлекаемых к общественным работам, снимать оттуда деньги тоже предательство. Пятеро из арестованных в последнее время глав районов также обвиняются в этих злодеяниях. Последние аресты тоже это показывают. В кабинетах глав исполнительной власти, их близких, помощников находят сотни этих карт, сотни. По доложенным мне сведениям, в кабинете последнего арестованного главы исполнительной власти нашли 140 зарплатных карт. Что это? Мы даем эти карты тем, кто не может найти работу. Давали и раньше. Мы в год 30, 40 тысяч таких людей привлекаем к общественным работам – покрасить какое-то здание, ухаживать за каким-то садом и другим подобным работам. Они получали за это зарплату на уровне минимальной зарплаты, сейчас это 250 манатов. Но их карты берут главы исполнительной власти, а потом присваивают деньги. И нуждающиеся люди остаются и без работы, и без денег. Это что, обычное преступление? Нет. Это предательство, и по-другому это назвать нельзя. В нынешних условиях они продолжали так делать. У этих людей нет совести, они ее полностью потеряли», - сказал глава государства.

По словам Ильхама Алиева, беспощадная борьба против таких элементов будет продолжена.

«Сегодня все здоровые силы нашего общества объединены вокруг общей цели - выйти из этой ситуации с минимальными потерями, защитить людей, исцелить больных. Поэтому в такой ситуации совершенно неприемлемо предпринимать такие грязные шаги. Еще раз хочу сказать, что те, кто предпримет такие шаги, совершит подобные преступления, получат достойное наказание», - подчеркнул президент.