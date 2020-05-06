Трамп пообещал Путину помочь в борьбе с коронавирусом

Между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили контроль над вооружениями и борьбу с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Белого дома Джадда Дира.

"Президент Трамп и президент Путин обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса. Президент Трамп вновь подтвердил, что Соединенные Штаты привержены эффективному контролю над вооружениями, который включает не только Россию, но и Китай, а также готовы к будущим обсуждениям во избежание дорогостоящей гонки вооружений", - заявил представитель Белого дома

Кроме того, Дональд Трамп заявил о готовности США предоставить помощь России в борьбе с пандемией коронавируса, передает ТАСС.