Наследник Samsung пообещал не передавать компанию детям
Вице-президент Samsung Group Ли Чжэ Ен не станет передавать компанию в управление своим детям. Об этом наследник крупнейшей компании Южной Кореи объявил на специальном брифинге, сообщает Bloomberg.
Ли Чжэ Ен лично извинился за свою роль и роль компании в коррупционном деле бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая была осуждена в общей сложности на 32 года заключения. Ли Чжэ Ен был одним из фигурантов дела. Его самого осудили на пять лет заключения по пяти пунктам обвинения, в том числе коррупции, растратах, сокрытии активов за границей и лжесвидетельстве.
В 2019-м Ли Чжэ Ена выпустили из тюрьмы: тюремное заключение было заменено на условный срок, а дело направили на пересмотр.
Заявление Ли Чжэ Ена, что он не станет передавать компанию детям, означает, что крупнейшая компания Южной Кореи, которую основал дед Ли Чжэ Ена, не перейдет под управление младшему поколению, передает Forbes.
«Я даю слово, что с этого момента не будет противоречий насчет наследования. Не будет никаких нарушений закона. …Моей единственной целью будет повышение корпоративной ценности Samsung», — заявил Ли Чжэ Ен.