Наследник Samsung пообещал не передавать компанию детям

Вице-президент Samsung Group Ли Чжэ Ен не станет передавать компанию в управление своим детям. Об этом наследник крупнейшей компании Южной Кореи объявил на специальном брифинге, сообщает Bloomberg.

Ли Чжэ Ен лично извинился за свою роль и роль компании в коррупционном деле бывшего президента страны Пак Кын Хе, которая была осуждена в общей сложности на 32 года заключения. Ли Чжэ Ен был одним из фигурантов дела. Его самого осудили на пять лет заключения по пяти пунктам обвинения, в том числе коррупции, растратах, сокрытии активов за границей и лжесвидетельстве.