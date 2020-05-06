В Баку изменят маршруты движения автобусов

В Баку изменят схему движения автобусов по некоторым маршрутам.

Согласно сообщению Бакинского транспортного агентства, в связи с ремонтными работами на улице 28 Мая на отрезке между улицами Юсифа Сафарова и Кёвкяб Сафаралиевой с 8 мая будет временно ограничено движение транспортных средств.

Ввиду этого движение автобусов №№ 1, 2, 4, 21, 30, 32, 46, 49 и 175 будет организовано по альтернативным маршрутам, то есть через улицы Узеира Гаджибекова, Кёвкяб Сафаралиевой и Пушкина.