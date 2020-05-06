Сегодня, 7 мая, министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов и глава Бакинского представительства Международного Комитета Красного креста (МККК) Елена Аймоне Сессера подписали Протокол о продлении срока Соглашения, которое было подписано между правительством Азербайджана и МККК в 2000 году. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

В сообщении пресс-службы отмечается, что под руководством президента Ильхама Алиева уделяется особое внимание защите прав человека, в том числе прав заключенных, совершенствуется законодательство, проводится гуманизация уголовно-исполнительной политики, продолжаются реформы, вто же время обеспечивается широкое участие общественности.

Также отмечаются акты помилования и амнистии, принятые по инициативе президента страны и первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой, особенно помилование 176 заключенных старше 65 лет в апреле в условиях пандемии COVID-19.

Кроме того, в сообщении было подчеркнуто интенсивное применение в последнее время института условно-досрочного освобождения играет важную роль в реинтеграции заключенных в общество.

В то же время осуществляется эффективное сотрудничество с местными НПО и международными организациями, включая и Международный Комитет Красного Креста, проводятся мониторинги условий содержания под стражей и обеспечения прав заключенных, которым также оказывается правовая помощь.

Было отмечено, что в тесном сотрудничестве с МККК улучшилась медицинская помощь и медикаментозное обеспечение заключенных, совместные усилия по борьбе с туберкулезом в пенитенциарных учреждениях дали высокие результаты, и этот положительный опыт стал примером для других стран.

С целью распространения и изучения этого опыта другими странами в Баку создан Учебный центр, которому ВОЗ присвоила международный статус. За последние годы сотни экспертов из 20 стран Европы и других континентов посетили этот эффективно функционирующий Центр. Некоторые страны уже начали применять модели, основанные на опыте Азербайджана.

В то же время, согласно Соглашению, подписанному между правительством Азербайджана и МККК в 2000 году, представители МККК регулярно посещают места лишения свободы, проводят встречи наедине с заключенными, дают предложения по улучшению работы.

Принимая во внимание, что данное Соглашение служит обеспечению прав заключенных и подследственных, президент страны подписал специальное распоряжение относительно продления срока его действия.

В связи с применением в условиях глобальной пандемии специального карантинного режима подписание документа осуществлялось по официальным каналам.

В свою очередь МККК поблагодарил правительство Азербайджана за поддержку и высоко оценил плодотворное сотрудничество с Минюстом.