Национальный авиаперевозчик Азербайджана «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL) выполнил сегодня два чартерных рейса из Стамбула в Баку, которыми были привезены 212 граждан Азербайджана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе AZAL.

В сообщении отмечается, что ранее на этой неделе также был выполнен чартерный рейс AZAL из Москвы в Баку, на борту которого было 169 наших соотечественников. Все прибывшие пассажиры в обязательном порядке помещены на карантин.

Отметим, что AZAL выполняет чартерные рейсы по возвращению соотечественников на родину в соответствии с планом, определенным Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана.