В российском городе Гитлера без усов записали в герои войны

В России администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса «Космос» в соцсети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает РБК со ссылкой на 74.ru.

Пользователям предлагалось прислать фотографии своих родственников, участвовавших в войне. Один из подписчиков отправил фотографию молодого Адольфа Гитлера с подписью «Сумин Владимир Владимирович» и выдуманной биографией. Администраторы сообщества опубликовали этот снимок.

Позднее организаторы конкурса извинились за ошибку. «Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы недосмотрели, недопроверили — поверили людям. Признаем свою ошибку. Нам очень грустно, что так произошло», — говорится в сообщении, опубликованном в группе торгового комплекса.

Авторы поста добавили, что фотография, которую им прислали, достаточно редкая и им «пришлось потратить время, чтобы убедиться, кто на ней изображен».