Минюст зарегистрировал еще две политические партии

В Министерстве юстиции принято решение о государственной регистрации Республиканской народной партии и Независимой народной партии.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минюста, сегодня, 7 мая, заместитель министра юстиции Тогрул Мусаев встретился с председателями партий и вручил им свидетельства о государственной регистрации.

В свою очередь руководители партий Бадраддин Гулиев и Афлан Ибрагимов выразили одобрение политическим реформам, осуществляемым в стране, подчеркнули, что политические силы поддерживают государство во имя укрепления гражданской солидарности и национального единства в обществе.