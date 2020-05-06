Зеленский назначил Саакашвили главой комитета реформ обновлено
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ, сообщает Офис президента Украины.
Как пишет издание Гордон, Саакашвили назначен главой исполкома, украинский предприниматель Александр Ольшанский – его заместителем по согласию.
Руководитель комитета реформ и его заместитель войдут в Национальный совет реформ – консультативно-совещательный орган при президенте Украины по вопросам стратегического планирования, согласования позиций по внедрению в Украине единой государственной политики реформ и их реализации.