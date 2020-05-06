Сегодня были сыграны 5-й и 6-й туры онлайн-турнира Кубок наций по быстрым шахматам, организованного Международной шахматной федерацией (ФИДЕ).

Обе партии Теймур провел белыми фигурами. С Вашье-Лягравом Раджабов сыграл вничью, а Динь Лижэню уступил. Сборная Остального мира оба матча проиграла – Европе со счетом 1,5:2,5, Китаю – 0,5:3,5.

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов, являющийся лидером сборной Остального мира, играл сегодня против француза Максима Вашье-Ляграва из команды Европы и Динь Лижэня из Китая.

Напомним, что в первых четырех турах Раджабов сыграл вничью с китайцем Ванг Хао, индийцем Вишванатаном Анандом и американцем Хикару Накамурой, а также уступил россиянину Яну Непомнящему.

Сборная Остального мира после 6 туров с 2 очками занимает последнее 6-е место. У «Мира» только одна победа – во 2-м туре над сборной Индии.

Справедливости ради надо сказать, что Раджабов оказался в сравнительно слабой команде. Вместе с ним играют иранец Алиреза Фируджа, египтянин Амин Бассем, украинка Мария Музычук, перуанец Хорхе Кори и Динара Садуакассова из Казахстана. Капитаном команды является президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

После шести туров лидирует Китай, у которого 11 очков. Далее следуют Европа (9), США (7), Россия (5) и Индия (2), опережающая сборную Остального мира по дополнительным показателям.

8 и 9 мая будут сыграны еще четыре тура, а 10 мая состоится Суперфинал с участием двух сильнейших команд. Общий призовой фонд турнира равен 180 тысячам долларов. Напомним, что партии Кубка наций проходят с контролем времени в 25 минут с десятисекундным добавлением после каждого сделанного хода.