Личный камердинер Трампа заразился коронавирусом

Член Военно-морского флота США, который является личным камердинером президента Дональда Трампа, заразился коронавирусом, сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

«Медицинское подразделение Белого дома недавно уведомило нас, что у военнослужащего США, работающего в кампусе Белого дома, положительный результат на коронавирус», — приводит РБК слова Гидли.

Трамп был проинформирован о результатах теста и был этим расстроен. По данным CNN, американский лидер и люди из его ближайшего окружения сдали экспресс-тесты на коронавирус, результаты которых доступны в течение 15 минут. Результаты тестирования на коронавирус Дональда Трампа и вице-президента США Майка Пенса оказались отрицательными, сообщает Reuters.