Mercedes-Benz оштрафуют на рекордную сумму
В Южной Корее на рекордную сумму оштрафуют Mercedes-Benz, Porsche и Nissan из-за того, что они использовали программное обеспечение для занижения содержания вредных выбросов дизельных автомобилей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.
При этом для Mercedes-Benz сумма штрафа является рекордной. Компании придется выплатить 63,4 миллиона долларов.
На протяжении 2012-2018 годов немецкий автопроизводитель фальсифицировал отчеты о вредных выбросах своих авто. Список насчитывает 37 тысяч машин 12 моделей. Модели C 200 d, GLC 220 d 4MATIC, GLC 250 d 4MATIC и ML 250 BlueTEC 4MATIC выбрасывали в 13 раз больше вредных частиц, чем положено по стандарту.
Porsche и Nissan заплатят 817,3 и 735,6 тысячи долларов соответственно. Также Министерство окружающей среды Южной Кореи может предъявить уголовные обвинения автопроизводителям.