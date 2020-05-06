Mercedes-Benz оштрафуют на рекордную сумму

В Южной Корее на рекордную сумму оштрафуют Mercedes-Benz, Porsche и Nissan из-за того, что они использовали программное обеспечение для занижения содержания вредных выбросов дизельных автомобилей. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

При этом для Mercedes-Benz сумма штрафа является рекордной. Компании придется выплатить 63,4 миллиона долларов.