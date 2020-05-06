Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин поручил формирование правительства по итогам выборов 2 марта лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху. Политику отведено на создание кабинета 14 дней, сообщает канцелярия главы израильского государства.
"После получения подписей 72 депутатов Кнессета, попросивших поручить формирование правительства Биньямину Нетаньяху, президент Ривлин поручил ему эту задачу. Письмо о поручении задачи формирования правительства Нетаньяху было только что направлено в канцелярию премьер-министра, также была проинформирована канцелярия спикера Кнессета о просьбе 72 депутатов Кнессета, направленной президенту ранее", - цитирует ТАСС документ..
Ранее в четверг Кнессет утвердил коалиционное соглашение между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", одобрив большинством в 72 голоса против 36 закон о ротации Нетаньяху и Ганца на премьерском посту, а также ряд других актов, которые обеспечат работу будущей коалиции. В соответствии с договоренностью между партиями первые 18 месяцев пост главы кабмина будет занимать Нетаньяху, после чего на полтора года премьерство перейдет Ганцу.