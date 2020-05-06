Президент Израиля поручил Нетаньяху сформировать правительство

"После получения подписей 72 депутатов Кнессета, попросивших поручить формирование правительства Биньямину Нетаньяху, президент Ривлин поручил ему эту задачу. Письмо о поручении задачи формирования правительства Нетаньяху было только что направлено в канцелярию премьер-министра, также была проинформирована канцелярия спикера Кнессета о просьбе 72 депутатов Кнессета, направленной президенту ранее", - цитирует ТАСС документ..

Ранее в четверг Кнессет утвердил коалиционное соглашение между "Ликуд" и "Кахоль-Лаван", одобрив большинством в 72 голоса против 36 закон о ротации Нетаньяху и Ганца на премьерском посту, а также ряд других актов, которые обеспечат работу будущей коалиции. В соответствии с договоренностью между партиями первые 18 месяцев пост главы кабмина будет занимать Нетаньяху, после чего на полтора года премьерство перейдет Ганцу.